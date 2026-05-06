Una nave portacontainer francese è stata colpita mentre attraversava lo Stretto di Hormuz, provocando alcuni feriti tra l’equipaggio. L’incidente si è verificato in un’area di grande traffico marittimo, conosciuta per la sua rilevanza strategica e le frequenti tensioni. La nave ha subito danni, ma al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sulle circostanze dell’attacco o sulla gravità delle ferite.

La nave portacontainer francese San Antonio è stata colpita mentre transitava nello Stretto di Hormuz. Lo ha annunciato in un comunicato CMA CGM, colosso francese delle spedizioni (è la terza compagnia al mondo), spiegando che alcuni membri dell’equipaggio sono rimasti feriti e che l’imbarcazione ha subito danni. I feriti sono stati evacuati e stanno ricevendo assistenza medica: si tratterebbe di cittadini filippini. L’attacco nel giorno della sospensione del Project Freedom. La San Antonio è stata attaccata lo stesso giorno in cui Donald Trump ha sospeso in via temporanea il Project Freedom, cioà l’operazione lanciata il 3 maggio per facilitare l’uscita delle navi dallo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Colpita una portacontainer francese in transito nello Stretto di Hormuz: ci sono feriti

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