Colpisce l' ex le ruba il bancomat e preleva | arrestato insieme al suo pusher

Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Pontenure sono intervenuti in seguito a una segnalazione di rissa e comportamenti sospetti in zona. Durante le operazioni, sono stati fermati due uomini, uno accusato di aver rubato il bancomat all’ex compagna e di aver effettuato un prelievo illecito, e l’altro trovato in possesso di droga. Entrambi sono stati portati in caserma per gli approfondimenti del caso.