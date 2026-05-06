Colpisce l' ex le ruba il bancomat e preleva | arrestato insieme al suo pusher
Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Pontenure sono intervenuti in seguito a una segnalazione di rissa e comportamenti sospetti in zona. Durante le operazioni, sono stati fermati due uomini, uno accusato di aver rubato il bancomat all’ex compagna e di aver effettuato un prelievo illecito, e l’altro trovato in possesso di droga. Entrambi sono stati portati in caserma per gli approfondimenti del caso.
Intervento lampo dei militari della Stazione di Pontenure: due uomini fermati dopo una serata movimentata tra presunte violenze, un prelievo sospetto e dosi di stupefacente. Una lite in abitazione, la richiesta d’intervento alla Centrale Operativa, il successivo prelievo sospetto da un conto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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