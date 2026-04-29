Truffa l' anziana e preleva al bancomat prima di prendere il treno | tradito dalle telecamere di Termini

Un giovane truffatore proveniente da Napoli è stato ripreso dalle telecamere alla stazione Termini di Roma mentre prelevava denaro con il bancomat appena sottratto a un'anziana. Prima di prendere il treno, l’uomo ha utilizzato la carta rubata, mettendo così fine alle sue azioni illecite grazie alle immagini registrate. La polizia ha avviato le indagini sulla base delle registrazioni raccolte nelle ore successive.

Incastrato dal prelievo fatto con il bancomat appena preso a da casa di un'anziana. Un giovane truffatore, in trasferta da Napoli a Roma. Lo schema seguito: una telefonata di un sedicente carabiniere - motivata da un grave incidente - la cui responsabilità sarebbe stata attribuita al figlio.🔗 Leggi su Romatoday.it

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