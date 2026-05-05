Fiori giardini e altre meraviglie | la natura in biblioteca

Venerdì 8 maggio alle 17,30, presso la Fondazione Marazza di Borgomanero, si terrà un incontro dedicato al paesaggismo piemontese nel quadro dell’800 italiano. L’evento si inserisce in una serie di iniziative culturali che esplorano temi legati alla natura e alla rappresentazione artistica del paesaggio. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

Venerdì 8 maggio, alle 17,30, la Fondazione Marazza di Borgomanero ospiterà l'incontro "Il Paesaggismo Piemontese nella pittura dell'800 italiano". L'appuntamento, curato da Umberto Cammarano, apre ufficialmente il ciclo di eventi "Fiori, giardini e altre meraviglie" organizzato dal sistema.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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