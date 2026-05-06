Colonie romagnole | laboratori creativi per riscoprire il passato

In alcune località romagnole, vecchie colonie sono state riconvertite in spazi dedicati a laboratori creativi. Durante gli incontri, i partecipanti possono cimentarsi in attività di collage e stampa sostenibile, guidati da esperti del settore. Questi laboratori mirano a valorizzare il patrimonio storico attraverso pratiche artistiche condivise, offrendo un’occasione di riscoperta e coinvolgimento comunitario.

? Cosa scoprirai Come possono le vecchie colonie diventare laboratori di creatività collettiva?. Chi guiderà i workshop di collage e stampa sostenibile?. Cosa accadrà quando i bambini trasformeranno le cartoline d'epoca in storie?. Perché il film Raw Dogs mette in luce l'abbandono delle colonie?.? In Breve Laboratori Tiratura per adulti alle 15:30 e 17:30 con quota di 15 euro.. Elena Dolcini guida bambini 7-10 anni con due turni alle 15 e 17.. Proiezione film Raw Dogs di Luca Coccimiglio alle ore 21 con Matteo Lolletti.. Prenotazioni via email a [email protected] per i workshop pomeridiani.. Il 23 maggio prossimo, il progetto In Loco 2026 trasformerà le colonie marine romagnole in spazi di libera espressione attraverso l’evento denominato Inno al perdersi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colonie romagnole: laboratori creativi per riscoprire il passato Notizie correlate Inno al perdersi, le colonie romagnole tornano a vivere tra memoria e nuovi sguardi con le cartolineIl prossimo 23 maggio, il progetto In Loco 2026 invita il pubblico a un’esperienza di riscoperta profonda attraverso l'evento "Inno al perdersi". Leggi anche: Laboratori creativi in pineta