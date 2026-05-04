Laboratori creativi in pineta

Durante il pomeriggio, il parco avventura ospiterà una serie di laboratori creativi dedicati ai bambini di tutte le età. Le attività si svolgeranno all’interno di una pineta circostante, offrendo l’opportunità di modellare con l’argilla e di esprimere la propria fantasia in un ambiente naturale. La partecipazione sarà aperta a tutti, senza necessità di prenotazione, e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore.

Al parco avventura arriva un’esperienza tutta da modellare. con le mani e con la fantasia! Per tutto il pomeriggio sarà possibile partecipare a laboratori creativi con l’argilla, immersi nella natura e pensati per bambini di tutte le età.Prenotazione consigliata tramite whatsapp al 339 6662554.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Dalle ore 16:00 laboratori creativi e manuali per bambini e ragazzi, in collaborazione con il Centro di Riuso "Maistrassâ" di Gemona, con Manola Pirografia e con Deborah - Il Punto Lento. Si consiglia abbig - facebook.com facebook