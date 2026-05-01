Mostra mercato artigianato 2026 | così il secondo fine settimana

Nel centro storico di Anghiari, uno dei Borghi più belli d’Italia, si sta svolgendo il secondo e ultimo fine settimana della 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana. La manifestazione, che ha preso il via alcuni giorni fa, propone esposizioni di prodotti artigianali e attività legate all’artigianato locale. La mostra si svolge nel cuore del paese e attrae visitatori interessati alle creazioni e alle tradizioni della zona.

È cominciato il secondo e ultimo fine settimana della 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, nel centro storico di Anghiari, nel cuore di uno dei Borghi più belli d’Italia. Le oltre 50 botteghe artigiane hanno riaperto i battenti, così come le esposizioni collaterali.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it That was so unexpected, I’m speechless. Notizie correlate Oltre mezzo secolo di storia: ecco l'edizione 2026 della Mostra mercato dell'artigianatoÈ stata presentata questa mattina, durante la conferenza si è svolta nella sede di Arezzo della Camera di Commercio Arezzo-Siena, la 51ª Mostra... Carnevale di Foiano 2026: così il terzo fine settimanaLa festa prende il via venerdì 13 febbraio con l'appuntamento "Venerdisco" alla Carbonaia alle ore 22. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bellinzago, torna la Mostra mercato di primavera: una giornata tra artigianato e sapori; Mostra dell’Artigianato di Firenze: date, biglietti e orari della 90esima edizione; Alla Fortezza da Basso la 90° edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato; Chiostro in Fiera 2026 Torna la Mostra Mercato di Alto Artigianato 30a Edizione a Milano e dintorni. Mostra mercato Maggio sampietrino: artigianato, vintage, moda e musica liveTorna a Montegrotto Terme la tradizionale mostra mercato Maggio Sampietrino, l'appuntamento di primavera che trasforma il centro città in un vivace palcoscenico di artigianato, cultura e divertimento ... padovaoggi.it Inaugurata ad Anghiari la 51ª Mostra mercato dell’artigianato della Valtiberina toscanaSi è svolta ieri pomeriggio, nell’Auditorium della Sala del Cassero, la cerimonia di inaugurazione della 51ª Mostra Mercato ... lanazione.it La giornata è iniziata con la mostra-mercato “Sapori in Rotonda” che ha portato sotto i portici espositori provenienti dal Veneto e da diverse regioni d’Italia, tra degustazioni, prodotti tipici e occasioni di incontro tra pubblico e produttori. facebook