Artena | Labico | Valmontone Conferenze dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro su legalità bullismo cyberbullismo e droga in collaborazione con ACuDiPa

ARTENA LABICO VALMONTONE – Tre giorni, tre scuole, 450 studenti. Dal 16 al 18 Marzo, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro e l’Associazione per la Cura delle Dipendenze Patologiche (A.Cu.Di.Pa.) hanno portato nelle aule del territorio un ciclo di conferenze su legalità, bullismo, cyberbullismo, droga e dipendenze patologiche. Gli incontri — organizzati in collaborazione con le rispettive Direzioni Scolastiche — hanno coinvolto gli studenti dell’Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” di Labico, del “S. Serangeli” di Artena e del “Cardinale O. Giorgi” di Valmontone. Ad aprire ogni sessione il saluto dei dirigenti scolastici; a condurla, i Comandanti delle rispettive Stazioni dell’Arma insieme alla dott. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Artena | Labico | Valmontone. Conferenze dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro su legalità, bullismo, cyberbullismo e droga in collaborazione con A.Cu.Di.Pa

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Temi più discussi: Legalità, bullismo e droga: i Carabinieri incontrano 450 studenti tra Labico, Artena e Valmontone; Carabinieri: tre giorni di conferenze su legalità, bullismo e droga. Coinvolti oltre 450 studenti; Legalità e bullismo, 3 giorni nelle scuole con i carabinieri; Controlli a tappeto dei Carabinieri nei Comuni di Colleferro, Artena e Valmontone.

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