Colere Gabriele Bettineschi si ricandida sindaco | Tanti progetti da concludere

A Colere si avvicinano le elezioni amministrative con due liste in corsa per le amministrative del 24 e 25 maggio. Tra i candidati c’è anche Gabriele Bettineschi, che annuncia la propria ricandidatura e sottolinea di avere ancora molti progetti da portare avanti. La campagna elettorale si svolge in un clima di confronto tra le diverse forze politiche presenti sul territorio.

A Colere sono due le liste in campo alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Da una parte c’è la lista “A Cuore Colore”, guidata dal candidato sindaco Gabriele Bettineschi, attuale primo cittadino, mentre dall’altra la lista “Colore Montagna Viva”, che punta su Alex Belingheri come candidato sindaco. COLERE. Coordinate 45°58?24?N 10°04?50?E Altitudine 1 013 m s.l.m. Superficie 18,63 km² Abitanti 1 074 (31-1-2026) Densità 57,65 ab.km² INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO GABRIELE BETTINESCHI. Perché ha deciso di candidarsi? Ho scelto di ricandidarmi perché amo profondamente il mio paese e credo nel valore della continuità amministrativa. In questi anni abbiamo avviato numerosi progetti concreti e oggi sentiamo la responsabilità di portarli a compimento, trasformando le idee in opere e servizi per la comunità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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