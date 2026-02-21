Investimenti a Civitavecchia sprint sulle aree industriali | Tempi certi e procedure chiare

Il progetto di rilancio delle aree industriali di Civitavecchia accelera, grazie a una riunione tra le autorità locali e regionali. La discussione si è concentrata sulla definizione di tempi certi e procedure chiare per gli investimenti in zona. Durante l'incontro, sono stati analizzati i passaggi necessari per velocizzare le pratiche e favorire nuovi insediamenti produttivi. La collaborazione tra Regione e Comune punta a rendere più trasparenti le fasi di sviluppo, con decisioni già in calendario nelle prossime settimane.

Civitavecchia 21 febbraio 2026 – Si è svolta, presso la sede della Regione Lazio, una riunione tecnica tra il Commissario per la reindustrializzazione dell'area di Civitavecchia, Roberta Angelilli, il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, l'assessore all'Urbanistica Enzo D'Antò e gli uffici tecnici regionali e comunali. Il tavolo è stato incentrato sulle prospettive di sviluppo industriale e la possibilità di nuovi insediamenti produttivi nel territorio. Al centro dell'incontro l'analisi dello stato dell'iter relativo alla possibile variante urbanistica dell'area individuata come di espansione per insediamenti produttivi già oggetto di un atto di indirizzo da parte del Comune di Civitavecchia, circa 90 ettari inseriti in ZLS, nonché la mappatura delle aree industriali libere già disponibili per nuovi insediamenti.