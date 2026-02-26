Legge sui Data center regole più semplici per attrarre investimenti Parla Pastorella Az

La Camera ha approvato all’unanimità una nuova legge delega dedicata ai data center, con l’obiettivo di semplificare le regole e favorire gli investimenti nel settore. La norma mira a creare un quadro più chiaro e agevole per lo sviluppo delle infrastrutture digitali, considerate fondamentali per la crescita tecnologica del paese. La discussione si è concentrata sulla necessità di aggiornare le procedure e facilitare le operazioni nel settore.

Con la legge delega sui data center, approvata alla Camera, l'Italia punta a semplificare le autorizzazioni e attrarre investimenti. Il consenso attorno al provvedimento "rappresenta per una volta un esempio di buona politica. Una politica che identifica rapidamente un tema strategico per il Paese, che si adopera per costruire una sintesi tra le diverse sensibilità e che arriva ad una soluzione che tenga insieme tutte le esigenze in campo". L'intervista a Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione Con l'approvazione unanime alla Camera della legge delega sui data center, l'Italia compie un passo verso la definizione di una strategia nazionale sulle infrastrutture digitali, sempre più centrali nella competizione tecnologica e industriale globale.