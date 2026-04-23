Expo motori a Ospedaletto

A Pisa si terrà nuovamente l’Expo Motori “Bikers and Show”, un evento dedicato alle due ruote che ha registrato circa 20.000 presenze nelle edizioni passate. Quest’anno si svolgerà a Ospedaletto e rappresenta la 19ª edizione della manifestazione, considerata tra le più note in Toscana nel settore motoristico. La rassegna si concentra sulla mostra di moto, accessori e novità del comparto.

Torna a Pisa Expo Motori “Bikers and Show”, l’evento fieristico da 20mila presenze, tra i più conosciuti in Toscana, dedicato al mondo delle due ruote, giunto quest’anno alla 19ª edizione.La manifestazione si svolge dal 24 al 26 aprile e, per questa edizione, cambia location tornando alle origini.🔗 Leggi su Pisatoday.it Pisa - Dal 20 a Ospedaletto torna Expo Pisa: ingresso gratuito. Notizie correlate Expo Pisa 2026: torna a Ospedaletto la grande fiera del commercioDal 20 al 29 marzo nell'area espositiva di Ospedaletto si riaccendono i riflettori su Expo Pisa, la fiera dei grandi spazi promossa da Confesercenti... 'Motori & 4 Zampe' alla concessionaria Clas di OspedalettoClas, in collaborazione con Dog’s Town Stranomondo, organizza sabato 28 marzo l’evento esclusivo 'Motori & 4 Zampe', presso la sede di via Meucci...