Coco Gauff ha preso posizione dopo le dichiarazioni di Aryna Sabalenka riguardo a un eventuale boicottaggio degli Slam. L'atleta ha spiegato il suo punto di vista in merito alle affermazioni fatte dalla collega, precisando alcuni aspetti delle sue parole. Il dibattito sull'entità dei premi in denaro nel tennis femminile continua a far discutere tra giocatrici e addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il tema dei premi in denaro continua a essere al centro del dibattito nel mondo del tennis. In occasione dell’Italian Open, ai principali giocatori è stato chiesto se un possibile boicottaggio degli Slam possa diventare un’opzione a causa delle controversie sui premi. La numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, ha suggerito che un boicottaggio è una possibilità per il futuro, mentre Coco Gauff ha affermato che questo potrebbe diventare un argomento serio se le preoccupazioni relative al premio in denaro non dovessero essere affrontate.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coco Gauff chiarisce le dichiarazioni di Aryna Sabalenka su un possibile boicottaggio degli Slam.

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