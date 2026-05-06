Cocirio CFO Milan | Ecco perché è fondamentale la Champions Sullo stadio dico …

Stefano Cocirio, il responsabile finanziario del Milan, ha partecipato a un evento organizzato da 'Il...'. Durante il suo intervento ha spiegato l'importanza della Champions League per il club e ha fornito dettagli sullo stadio, condividendo la sua opinione sulla situazione attuale. La sua presenza ha attirato l'attenzione di molti addetti ai lavori, interessati alle prospettive future del team e alle questioni legate alla struttura sportiva.

Cocirio, per l'occasione ha ribadito l'importanza, per un club come il Milan, di giocare la Champions League, obiettivo per cui la squadra di Massimiliano Allegri si sta battendo in questa stagione. «La Champions League porta, ad una squadra come il Milan, dai 60 ai 90 milioni di euro di fatturato. Essere in Champions è fondamentale. Permette di fare una progettualità diversa nel corso dell’estate, sicuramente più ambiziosa e permette di guardare di più al futuro e non alla gestione dell’anno individuale», ha spiegato Cocirio. Il quale, poi, ha evidenziato cosa serva al Diavolo per incrementare ulteriormente le proprie finanze. «Noi competiamo per il talento a livello europeo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cocirio (CFO Milan): “Ecco perché è fondamentale la Champions. Sullo stadio dico …” Notizie correlate Cocirio (CFO Milan): “La Champions League è fondamentale per la progettualità. Sullo stadio …”'Il Sole 24 Ore' ha organizzato un panel, intitolato "Merger & Acquisition Summit 2026. Cocirio (CFO Milan): “Abbiamo tre linee di ricavo da far crescere per tornare competitivi. Ecco quali”Stefano Cocirio, Chief Financial Officer del Milan, ha partecipato ad un incontro organizzato da 'Il Sole 24 Ore', in sostituzione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milan, il CFO Cocirio: Champions League fondamentale per il progetto, ecco cosa manca per essere competitivi; Milan, Colombo riscattato dal Genoa: incassati oltre 100 milioni di plusvalenze; Nuovo Stadio Milano, CFO Milan: Ecco la data di fine lavori. Colmiamo il divario con le top; Cocirio (CFO Milan): Abbiamo tre linee di ricavo da far crescere per tornare competitivi. Ecco quali. Il CFO del Milan spiega come il club possa crescere economicamente e sportivamenteCome il Milan può coniugare successo sportivo e stabilità economica nell’attuale panorama calcistico internazionale. La recente partecipazione di Stefano Cocirio, Chief Financial Officer dell’AC Milan ... notiziemilan.it Milan, il CFO Cocirio: Champions League fondamentale per il progetto, ecco cosa manca per essere competitiviStefano Cocirio, Chief Financial Officer del AC Milan, è presente, in sostituzione dell'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, precedentemente annunciato come ospite, all'evento Merger & ... msn.com Cocirio (CFO Milan): «Dobbiamo far crescere i ricavi per accorciare il divario con le big. Essere in Champions è fondamentale» - facebook.com facebook Cocirio (CFO Milan) spiega: «Stadio La nuova struttura sarà fondamentale. La Serie A deve migliorare sui diritti tv esteri» x.com