Cocirio CFO Milan | La Champions League è fondamentale per la progettualità Sullo stadio …

Stefano Cocirio, chief financial officer del Milan, ha partecipato a un panel a Milano organizzato da un ente di settore. Durante l'incontro, ha sottolineato come la Champions League rappresenti un elemento chiave per le strategie future del club. Ha anche accennato alla questione dello stadio, senza fornire dettagli specifici, e ha parlato di progetti legati alla crescita complessiva della società.

'Il Sole 24 Ore' ha organizzato un panel, intitolato "Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better: il sistema Italia tra imprese, istituzioni e Made in Italy nella nuova competizione globale", al quale ha partecipato anche Stefano Cocirio, Chief Financial Officer del Milan, in sostituzione dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Ecco, qui di seguito, alcune delle dichiarazioni di Cocirio, come riportate integralmente da 'MilanNews.it'. In che modo un club come il Milan può essere economicamente virtuoso ma anche sportivamente virtuoso? "Vorrei fare una brevissima premessa. La domanda è giustissima, però forse nel mondo del calcio ci siamo assuefatti un po’ alla domanda.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cocirio (CFO Milan): “La Champions League è fondamentale per la progettualità. Sullo stadio …” Notizie correlate Leggi anche: Milan, Scaroni: “La Champions è l’unico obiettivo dichiarato da tutti. Sullo stadio …” Van Dijk: «La Champions League è fondamentale per il mercato estivo del Liverpool»Il capitano Virgil van Dijk ha espresso una chiara preoccupazione sul futuro del Liverpool a seguito della sconfitta recupero contro il... Una raccolta di contenuti Cocirio (CFO Milan): Essere in Champions League permette di fare una progettualità più ambiziosa durante l'estateStefano Cocirio, Chief Financial Officer di AC Milan, è presente - in sostituzione dell'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, precedentemente annunciato come ospite ... milannews.it Il CFO del Milan spiega come il club possa crescere economicamente e sportivamenteCome il Milan può coniugare successo sportivo e stabilità economica nell’attuale panorama calcistico internazionale. La recente partecipazione di Stefano Cocirio, Chief Financial Officer dell’AC Milan ... notiziemilan.it