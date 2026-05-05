Cocirio CFO Milan | Abbiamo tre linee di ricavo da far crescere per tornare competitivi Ecco quali

Il Chief Financial Officer del club ha illustrato le strategie economiche in vista di un miglioramento della competitività. Ha spiegato che ci sono tre principali fonti di ricavo su cui si concentrano per rafforzare la posizione del team. Ha inoltre condiviso dettagli sui piani di sviluppo e sugli obiettivi finanziari da raggiungere nel breve e medio termine. Le dichiarazioni si inseriscono nel quadro delle iniziative adottate dal club per sostenere la crescita economica.

Stefano Cocirio, Chief Financial Officer del Milan, ha partecipato ad un incontro organizzato da 'Il Sole 24 Ore', in sostituzione dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Durante il "Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better: il sistema Italia tra imprese, istituzioni e Made in Italy nella nuova competizione globale", il dirigente rossonero ha parlato a lungo delle strategie economiche del Diavolo. Di seguito, un passaggio del suo intervento in cui chiarisce quali siano le principali linee di ricavo del club e quale sia il piano per riportarlo sui livelli a cui i tifosi sono abituati. “Noi competiamo per il talento a livello europeo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cocirio (CFO Milan): “Abbiamo tre linee di ricavo da far crescere per tornare competitivi. Ecco quali” Notizie correlate Cocirio (CFO Milan): “La Champions League è fondamentale per la progettualità. Sullo stadio …”'Il Sole 24 Ore' ha organizzato un panel, intitolato "Merger & Acquisition Summit 2026. Leggi anche: Mercato Milan: 100 milioni per tornare grande. Quali sono i tre grandi obiettivi dell’estate rossonera, il piano è stato svelato! Altri aggiornamenti Il CFO del Milan spiega come il club possa crescere economicamente e sportivamenteCome il Milan può coniugare successo sportivo e stabilità economica nell’attuale panorama calcistico internazionale. La recente partecipazione di Stefano Cocirio, Chief Financial Officer dell’AC Milan ... notiziemilan.it MN - CFO Milan: Per tornare ad essere competitivi, e quindi per competere per i migliori talenti, bisogna per forza di cose far crescere diritti TV, stadio e il commercialeStefano Cocirio, Chief Financial Officer di AC Milan, ha parlato - in sostituzione dell'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, precedentemente annunciato come ospite ... milannews.it