Coccia | l’arte deve resistere al controllo dei regimi oppressivi

In un'intervista, un esperto ha sottolineato come l’arte possa mantenere la propria autonomia di fronte ai regimi oppressivi. Ha evidenziato che esistono metodi attraverso cui le espressioni artistiche riescono a sfuggire al controllo statale e a non diventare strumenti di propaganda. Al tempo stesso, ha avvertito sui pericoli che si verificano quando la cultura viene completamente assorbita dal potere, perdendo così la propria funzione critica e indipendente.

? Cosa scoprirai Come può l'arte evitare di diventare propaganda per i governi?. Quali sono i rischi se la cultura viene assorbita dai regimi?. Chi sostiene concretamente l'indipendenza editoriale contro il rumore digitale?. Perché la sopravvivenza del giornalismo dipende dalla libertà creativa?.? In Breve Abbonamento annuale Club degli amici fissato a 60 euro per contenuti senza pubblicità.. Rivista Magazine 0226 dedicata a Super Mario venduta al prezzo di 15 euro.. Ecosistema informativo include testate Europea, Gastronomika, Greenkiesta, Milano e newsletter Corona Economy.. Nuova rivista letteraria K inserita nel progetto di analisi politica e culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coccia: l’arte deve resistere al controllo dei regimi oppressivi Notizie correlate “Anche se Trump dovesse morire, parti di quel movimento resterebbero. Dobbiamo resistere, resistere, resistere”: Robert De Niro contro il presidente UsaOspite del podcast di Nicolle Wallace, l’attore si commuove parlando del futuro degli Stati Uniti sotto Trump: “Sta a noi proteggere il Paese” È tra... Leggi anche: Biennale Arte 61, Faiza Butt: «l’arte sfida il controllo»