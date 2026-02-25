Anche se Trump dovesse morire parti di quel movimento resterebbero Dobbiamo resistere resistere resistere | Robert De Niro contro il presidente Usa

È tra coloro che criticano più apertamente e aspramente Donald Trump e anche lunedì 23 febbraio, ospite del podcast The Best People, condotto da Nicole Wallace, non si è tirato indietro. Stiamo parlando di Robert De Niro. Wallace ha sottolineato come l’attore 82enne sia un punto di riferimento per New York e gli ha chiesto quali siano le sue preoccupazioni per la città, durante l’attuale amministrazione Trump. De Niro ha risposto di avere timore per possibili campagne di ritorsione contro i cittadini newyorkesi, citando anche l’eventualità di un invio massiccio di agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement): “Le persone devono resistere, resistere, resistere, resistere, resistere. È l’unico modo. Non c’è magia. Non c’è nulla che farà sparire tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

