L'Unione Europea si appresta a dare il via libera alla creazione di centri in Albania, una decisione che ha suscitato reazioni miste. La premier italiana ha commentato la notizia, affermando che rappresenta un passo avanti, ma ha anche criticato il tempo perso negli ultimi due anni a causa di interpretazioni giudiziarie ritenute infondate. La situazione evidenzia le tensioni tra le istituzioni italiane e l'UE sul tema.

«Notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all’immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete». Lo ha scritto Giorgia Meloni sui social commentando il parere non vincolante di Nicholas Emiliou, l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, che anticipa la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo sul protocollo Italia-Albania. A corredo una foto con Edi Rama, omologo albanese. Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Ue verso l’ok ai centri in Albania, Meloni esulta e poi attacca: «Due anni persi»

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