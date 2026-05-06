Prima di partire per gli Internazionali di Roma, il tennista italiano ha scherzato con i giornalisti in conferenza stampa, facendo una battuta su un suo collega. La frase ha suscitato risate tra il pubblico presente. Cobolli si prepara all'importante torneo sulla terra battuta, dove affronterà diversi avversari di livello internazionale. La discussione tra i presenti si è concentrata anche su aspetti legati alla sua preparazione e alle aspettative per la competizione.

In attesa di esordire agli Internazionali di Roma, Flavio Cobolli non perde l'occasione per strappare più di qualche sorriso in sala stampa. Il tennista azzurro ha rivelato un dialogo particolare con l'amico Riccardo Calafiori, fresco di vittoria in semifinale di Champions contro l'Atletico e in lotta per la conquista della Premier con il suo Arsenal.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cobolli, la battuta su Calafiori fa ridere tutti: “Se gli dico quella cosa…”

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