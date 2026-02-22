Cobolli è carino | la gaffe della giornalista fa ridere tutti Korda risponde così
Korda ha vinto il match contro Flavio Cobolli 7-6, 6-1 all’ATP 250 di Delray Beach. La giornalista ha commesso un errore nel rivolgere una domanda, chiamando Cobolli “carino”, scatenando risate tra il pubblico e il tennista stesso. La battuta ha alleggerito l’atmosfera dopo un incontro intenso. Korda ha reagito con spontaneità, rispondendo con un sorriso. L’episodio ha attirato l’attenzione di tutti i presenti sul campo.
Korda vince 7-6 6-1 contro Flavio Cobolli all'Atp 250 Delray Beach. Al termine dell'incontro, l'intervistatrice sbaglia a formulare la domanda scatenando l'ilarità del pubblico e dello stesso Korda, che sta al gioco e risponde così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cobolli e la decisione shock per ritrovarsi: Ho tolto Instagram e Tik Tok dal telefono. Poi la dichiarazione alla fidanzataIl sorriso ha fatto da padrone sul volto di Flavio Cobolli dopo il successo in tre set ai danni di Coleman Wong che gli ha regalato l'accesso alla semifinale dell'ATP 250 di Delray Beach, la prima a l ... msn.com
Tomba: "Il bronzo a Goggia Ho detto solo 'carino'... Vonn Non doveva andare a Crans-Montana" - facebook.com facebook