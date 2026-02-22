Cobolli è carino | la gaffe della giornalista fa ridere tutti Korda risponde così

Korda ha vinto il match contro Flavio Cobolli 7-6, 6-1 all’ATP 250 di Delray Beach. La giornalista ha commesso un errore nel rivolgere una domanda, chiamando Cobolli “carino”, scatenando risate tra il pubblico e il tennista stesso. La battuta ha alleggerito l’atmosfera dopo un incontro intenso. Korda ha reagito con spontaneità, rispondendo con un sorriso. L’episodio ha attirato l’attenzione di tutti i presenti sul campo.

