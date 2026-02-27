Vannacci in platea a Sanremo? La Rai dice nessun invito ufficiale ma il generale è già nella cittadina ligure Il governatore Bucci | Se lo incontro? Gli dico ‘benvenuto in Liguria’ come dico a tutti

Il generale Vannacci si trova a Sanremo, anche se la Rai ha smentito un suo invito ufficiale alla manifestazione. Fonti vicine alla rete televisiva precisano che non c’è stato alcun invito formale per Vannacci, nonostante alcune voci suggerissero una sua possibile partecipazione. Il governatore locale ha detto di essere disposto a dargli il benvenuto in città, come farebbe con qualsiasi visitatore.

"Tra Sayf e Vannacci? Stasera parliamo di Sayf, senza dubbio", ha detto il governatore della Liguria in conferenza stampa, con riferimento alle origini genovesi del cantante in gara Nessun invito ufficiale a Roberto Vannacci da parte della Rai. È quanto fanno sapere fonti vicine a Viale Mazzini dopo le indiscrezioni sulla possibile presenza del generale all’Ariston. Eppure, qualche giorno prima dell’inizio della kermesse, il leader di Futuro Nazionale aveva lasciato intendere tutt’altro. “Ci sono stato anche l’anno scorso, perché mi avevano invitato. Mi hanno invitato anche quest’anno per la serata del 27, e domani avrò delle riunioni di natura politica in Liguria”, aveva dichiarato all’Ansa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Vannacci a Sanremo: il generale tra platea dell’Ariston e impegni politici in LiguriaTrasferta a Sanremo per il generale Roberto Vannacci, atteso nella città dei fiori a partire da domani 26 febbraio.

Sanremo, Carlo Conti: “L’invito a Giorgia Meloni? Fantascienza. Se vuole venire può comprare il biglietto, è una cittadina”Lunedì 23 febbraio, manca solo un giorno all'inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo.

