La coalizione locale ha richiesto nuovi finanziamenti per affrontare alcune criticità presenti nel territorio. Tra le questioni più urgenti, ci sono problemi di sanità e di viabilità. La richiesta di fondi mira a migliorare i servizi sanitari e le infrastrutture stradali, con l’obiettivo di risolvere le difficoltà segnalate dai cittadini. La proposta prevede interventi specifici per garantire un miglioramento delle condizioni locali.

? Cosa scoprirai Quali criticità specifiche hanno spinto la coalizione a chiedere il cambiamento?. Come intendono risolvere i problemi di sanità e viabilità a Fondi?. Perché la gestione degli ultimi vent'anni è considerata un ostacolo?. Chi sono i nuovi protagonisti che propongono il rilancio del territorio?.? In Breve Partecipazione al meeting di domenica del senatore Nicola Calandrini e dell'assessore Elena Palazzo.. Critiche alla gestione ventennale per carenze in sanità, viabilità e servizi nelle periferie.. Necessità di valorizzare il potenziale turistico di Fondi per superare l'immobilismo amministrativo.. Programma di Annarita del Sole focalizzato su equità sociale e sviluppo territoriale concreto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coalizione Del Sole: nuovi fondi per rilanciare il territorio

Notizie correlate

Distretti del commercio: finanziati tre progetti in Irpinia per rilanciare il territorioTre progetti regionali per il finanziamento delle attività dei Distretti diffusi del commercio in Irpinia, con l’obiettivo di rilanciare l’economia...

BCC Carate e Treviglio: 58 milioni di utile e nuovi fondi al territorio? Cosa sapere BCC Carate e Treviglio approva bilancio con utile lordo di 58 milioni di euro.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Il peso delle geometrie di coalizione: la compatibilità favorisce il centrodestra; ELEZIONI FONDI, DEL SOLE PUNTA SULLA CASA; Israele, nasce la coalizione anti-Netanyahu: ma sulla Palestina ha lo stesso programma; FONDI | Casa e giovani, Del Sole: Recuperare gli immobili inutilizzati e puntare su edilizia accessibile.

Ucraina: Zelensky annuncia due nuovi vertici Coalizione volenterosi 3 e 6 gennaioLa seconda riunione in Francia sara' a livello leader (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 dic - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la convocazione di due nuovi incontri nel ... ilsole24ore.com

“FONDI MERITA DI PIÙ”, L’IMPEGNO DELLA COALIZIONE DAL SOLE - facebook.com facebook