BCC Carate e Treviglio | 58 milioni di utile e nuovi fondi al territorio

La BCC di Carate e Treviglio ha approvato il bilancio con un utile lordo di 58 milioni di euro. Inoltre, il consiglio ha deciso di destinare 6,5 milioni di euro al fondo mutualità, destinato a sostenere il territorio locale. La banca ha comunicato i risultati economici e le risorse che saranno investite per progetti e iniziative sul territorio.

? Cosa sapere BCC Carate e Treviglio approva bilancio con utile lordo di 58 milioni di euro.. Il fondo mutualità riceve 6,5 milioni di euro per il sostegno al territorio.. Nella mattinata di domenica 26 aprile 2026, l’assemblea dei soci della BCC Carate e Treviglio si è riunita al PalaDesio con 1.154 partecipanti, tra cui solo 25 delegati, per approvare un bilancio d’esercizio che vede l’impegno di 6,5 milioni di euro destinati al fondo mutualità a sostegno del territorio. I numeri presentati durante l’incontro riflettono la nuova fase della banca, consolidata dopo l’integrazione avvenuta lo scorso anno tra la BCC Carate Brianza e la BCC Treviglio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BCC Carate e Treviglio: 58 milioni di utile e nuovi fondi al territorio Notizie correlate Fusione Bcc Carate e Treviglio: utile record a 58 milioni di euroLa nuova entità nata dall’unione tra le banche di Carate e Treviglio ha registrato un utile prima delle imposte di 58 milioni di euro per l’esercizio... Leggi anche: Bcc Treviglio, quasi 60 milioni di utile nel primo anno dopo l’unione con Carate Una raccolta di contenuti Temi più discussi: BCC Carate e Treviglio chiude il primo esercizio post fusione con un utile al lordo delle imposte che sfiora i 60 milioni di euro; Tutto in una partita: Legnano-Treviglio decisiva per l’accesso diretto ai playoff; Fiera Agricola Treviglio, un mese di eventi tra musica, food, agricoltura e spettacoli equestri; Tra musica e solidarietà, quattro concerti per i 25 anni della Fondazione della Comunità MB. BCC Carate e Treviglio, approvato il bilancio 2025: 6,5 milioni al Fondo Mutualità e impegno concreto nel welfare territorialeRuggero Redaelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione: I risultati approvati oggi confermano la solidità della nostra Banca e, soprattutto, la capacità di restare vicini alle comunità di rife ... bergamonews.it Bcc Carate Treviglio, buona la prima: l’utile sfiora i 60 milioni di euro, contributi per 7,5I risultati effettivi hanno superato persino le attese sul primo bilancio di Bcc Carate Treviglio: utile a 58 milioni, 1500 mutui erogati nel 2025 ... primatreviglio.it U17 Promozionale Virtus Cermenate - Masters Carate 48-50 (14-10; 29-24; 41-37) Masters: Ferrari 9, Giovenzana, Ballabio 11, Marai, Berto 4, Santini 12, Bella, Redaelli, Tripodi 2, Villa 12, Francavilla. Come all’andata, Cermenate e Carate danno vita a - facebook.com facebook Domenica a Desio interverrò al’Assemblea dei Soci della BCC Carate e Treviglio. #CreditoCooperativo #Europa x.com