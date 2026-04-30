Automovite | in Emilia-Romagna il 58% dei fornitori investe in innovazione

In Emilia-Romagna, il 58% dei fornitori del settore automotive ha investito in innovazione, secondo i dati più recenti. La regione mostra un impegno significativo nel campo, contribuendo a guidare la trasformazione dell’industria. Questi investimenti riguardano principalmente tecnologie legate alla mobilità sostenibile e alla digitalizzazione dei processi produttivi. La regione si conferma come un punto di riferimento nel panorama automobilistico italiano.

Bologna, 30 aprile 2026 – L’Emilia-Romagna accelera sull’ automotive del futuro. Non solo tiene il passo della transizione, ma in molti casi lo detta. A dirlo è la fotografia scattata dall’ Osservatorio Tea (Trasformazione dell’Ecosistema Automotive), che nel 2025 racconta una filiera regionale viva, reattiva e soprattutto orientata all’innovazione. I numeri parlano chiaro: il 58% delle imprese ha già sviluppato o sta sviluppando nuovi prodotti per rispondere alla rivoluzione tecnologica in atto. Un dato che supera nettamente la media nazionale, ferma al 46%. Non è solo una questione di intenzioni: queste aziende rappresentano il 71% del fatturato automotive regionale, segno che a innovare sono i protagonisti più solidi del comparto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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