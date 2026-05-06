Club76 PlayAsti | Under 16 conquista il trono regionale dopo il 3-1

Le Under 16 del Club76 PlayAsti hanno vinto il titolo regionale dopo aver battuto la squadra avversaria in tre set, con il punteggio di 3-1. Nella partita, hanno recuperato un punteggio sfavorevole nei primi due set, riuscendo a ribaltare la situazione. Con questa vittoria, il club ottiene anche la doppia presenza sul podio regionale, confermando la buona prestazione delle sue squadre giovanili.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le Under 16 a ribaltare i primi due set?. Chi ha garantito il doppio podio regionale per il Club76?. Perché la sconfitta in Serie C evidenzia i limiti difensivi astigiane?. Quale segreto tecnico ha permesso la rimonta decisiva nel terzo set?.? In Breve Le Under 16 hanno rimontato i primi due set persi con 24-26 e 19-25.. Il successo giovanile segue il titolo regionale già conquistato dalla categoria Under 18.. In semifinale il Club76 ha eliminato l'Alba Volley per raggiungere la finale.. La squadra femminile in Serie C ha perso 3-1 contro l'Isil Almese.. Il Club76 PlayAsti conquista il trono regionale Under 16 battendo l’In Volley Dall’Orto Trasporti per 3-1 in una finale combattuta questo 5 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

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