Fioretto Under 20 | il romano Iaquinta conquista il trono mondiale

Durante le competizioni giovanili di fioretto maschile, un atleta romano ha vinto la Coppa del Mondo Under 20, diventando campione mondiale. La finale si è svolta nei giorni scorsi, portando all’atleta il primo posto e il titolo internazionale. La vittoria rappresenta un risultato importante per il settore giovanile della scherma in Italia.

Il fioretto maschile giovanile trova un nuovo punto di riferimento nel territorio laziale con il trionfo di Emanuele Iaquinta, che ha conquistato la Coppa del Mondo Under 20. Il talento romano, cresciuto nelle sale di Frascati, ha chiuso una stagione internazionale straordinaria ottenendo la vetta della classifica generale dopo una serie di risultati eccellenti distribuiti tra Turchia, Brasile e altri palcoscenici mondiali. La scalata del talento di Frascati verso la vetta mondiale. Il percorso che ha portato l’atleta delle Fiamme Gialle alla conquista del titolo globale è stato caratterizzato da una costanza agonistica impressionante fin dall’autunno scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fioretto Under 20: il romano Iaquinta conquista il trono mondiale Fioretto, Emanuele Iaquinta vince la Coppa del Mondo Under 20: è il 19esimo successo italiano in specialitàRoma – Mettendo il sigillo su una stagione internazionale da incorniciare, Emanuele Iaquinta ha vinto la Coppa del Mondo Under 20 di fioretto... Leggi anche: Emanuele Iaquinta ha vinto la Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile