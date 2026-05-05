Nuova Sondrio | la Under 16 conquista la promozione regionale

La squadra Under 16 di Nuova Sondrio ha ottenuto la promozione regionale, dopo aver affrontato un match decisivo. Nel corso della partita, i giovani atleti hanno gestito la pressione, anche dopo aver subito un gol iniziale, che li ha visti partire con un punteggio di 5-1. Durante l'incontro, si è notato che alcuni giocatori hanno manifestato segni di paura nel tentativo di conquistare la vittoria.

? Cosa scoprirai Come hanno gestito i ragazzi la pressione dopo il 5-1 iniziale?. Perché la squadra ha mostrato paura di vincere durante il match?. Chi ha sostenuto il gruppo sul campo durante il momento decisivo?. Cosa dovrà cambiare il tecnico per affrontare il campionato regionale?.? In Breve Vantaggio accumulato con il 5-1 ottenuto nella prima gara a Ronco Briantino.. Tecnico Manuel Serra affiancato da Ivano Pono e dal vice presidente Mauro Baggini.. Presenza sul campo del mister della prima squadra Marco Amelia per sostenere il gruppo.. Obiettivo raggiunto con la sfida conclusiva giocata domenica sul campo sintetico della Castellina.. La Nuova Sondrio ottiene la promozione al campionato regionale Under 16 dopo aver superato i playoff contro la Vibe Ronchese nella sfida conclusiva giocata domenica sul campo sintetico della Castellina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova Sondrio: la Under 16 conquista la promozione regionale Notizie correlate La Nuova Sondrio è promossa nel campionato regionale Under 16La Nuova Sondrio conquista l’accesso al campionato regionale Allievi Under 16 per la stagione 2026-2027: questo l’esito della sfida di playoff... Addio Banca Popolare: a Sondrio la Direzione regionale Lombardia Nord di BPERAddio alla Banca Popolare di Sondrio, a Sondrio nasce la Direzione regionale Lombardia Nord di BPER Banca. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuova Sondrio, segna anche il portiere, ma non basta: è retrocessione in Eccellenza; Nuova Sondrio Calcio, goleada amara: 5-1 alla Real Calepina, ma è retrocessione; Scheda squadra Nuova Sondrio Calcio; Nuova Sondrio calcio: weekend decisivo per l’Under 16, tornei e camp estivi 2026. Nuova Sondrio Under 16 ai regionali: sconfitta indolore con la Vibe Ronchese, stagione da protagonistiPlayoff giovanili Sondrio: biancazzurri qualificati grazie al 5-1 dell’andata. Tutti i risultati del settore giovanile ... radiotsn.tv Nuova Sondrio, cala il sipario nel peggiore dei modi: cinquina della Folgore CarateseConclusione amara di un campionato amaro. La Nuova Sondrio Calcio già retrocessa scivola con un netto1-5 sul campo della neopromossa capolista Folgore Caratese e archivia la stagione penultima con 31 ... valtellinanews.it Weekend biancazzurro – risultati della domenica ️ Allievi Under 16: Nuova Sondrio - Vibe Ronchese 0-1. Nonostante la sconfitta indolore nella finale di ritorno alla Castellina, i biancazzurri festeggiano la promozione al campionato regionale grazie al su - facebook.com facebook