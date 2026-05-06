Claudio Bisio porta il caso Minetti da Mattarella | Mi hanno detto parole da non dire ma LA GRAZIA devo citarla

Durante la presentazione dei David di Donatello al Quirinale, l'attore e conduttore ha preso la parola e ha citato il caso Nicole Minetti, riferendo di aver ricevuto istruzioni di non pronunciare determinate parole. In quell'occasione, ha anche menzionato di aver commesso alcune gaffe e di essere stato consigliato di evitare certi termini, ma ha comunque deciso di fare un'eccezione citando il nome della persona coinvolta.

Claudio Bisio conduttore alla presentazione David di Donatello in Quirinale. Appena ha preso parola, il caso Nicole Minetti è finito davanti al Presidente Sergio Mattarella: "Io faccio tante gaffe e quindi mi hanno consigliato parole da non dire. Anche se c'è n'è una che non posso non dire perché ha ricevuto 14 candidature e sto parlando del film 'La GRAZIA' di Paolo Sorrentino".🔗 Leggi su Fanpage.it

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