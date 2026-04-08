Ariccia concerto di inaugurazione della Stagione 2026 dei Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati

Domenica 12 aprile alle 19:00 si terrà nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia il concerto di apertura della Stagione 2026 dei Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati. L’evento segna l’inizio di un calendario musicale che coinvolge diversi artisti e programmi. La serata è aperta al pubblico e rappresenta il primo appuntamento di una serie di concerti previsti per tutto l’anno.

Domenica 12 aprile, alle ore 19:00, nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia concerto di inaugurazione della Stagione 2026 de I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati. Per questo nuovo inizio la Direzione Artistica di Giovanna Manci e Giacomo Fasola ha chiamato un trio di grande talento. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati: folklore spagnolo e tango argentino a Fondi Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati: a Palazzo Caetani lo “Stabat Mater” di PergolesiProtagonisti del concerto nella bella sala del Palazzo Caetani di Fondi saranno l’Orchestra da Camera Città di Fondi diretta dal M° Gabriele Pezone...