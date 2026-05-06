Clan ad Agrigento | bottiglie e proiettili per il controllo dei cantieri

A Agrigento, le autorità hanno scoperto che alcune bottiglie di benzina e proiettili sono state lasciate vicino alle ruspe sui cantieri, suscitando preoccupazione. Le indagini stanno cercando di chiarire il collegamento tra queste minacce e un possibile livello di violenza in zona, che sembra coinvolgere anche commercianti locali. La presenza di questi oggetti indica un tentativo di intimidazione o controllo da parte di un gruppo illegale.

? Cosa scoprirai Cosa nascondono le bottiglie di benzina lasciate vicino alle ruspe?. Come si passa dalle minacce ai cantieri all'aggressione dei commercianti?. Perché le denunce dei cittadini non riescono a fermare il racket?. Chi proteggerà le imprese locali dai nuovi metodi dei clan?.? In Breve Minacce estese a Raffadali colpiscono un'attività di autonoleggio tramite combustibile.. Metodo intimidatorio usa bottiglie di benzina e cartucce nei comuni di Villaseta, Porto Empedocle e Santa Elisabetta.. Strategia capillare mira a estorcere risorse dai grandi appalti e dalle botteghe locali.. Scarsità di associazioni anti-racket aggrava la vulnerabilità del sistema economico agrigentino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clan ad Agrigento: bottiglie e proiettili per il controllo dei cantieri Notizie correlate Leggi anche: Lo smart-spaccio 4.0 ad Agrigento tra Bitcoin e TikTok, la metamorfosi digitale dei clan e dei "Paracchi" Il pericolo nei cantieri. La camorra infiltrata nel sistema degli appalti 11 arresti vicini ad un clanUn’inchiesta della Dda di Firenze per presunte intimidazioni finalizzate a rinegoziare i costi di lavori ottenuti da un’impresa edile in subappalto...