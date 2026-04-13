Il pericolo nei cantieri La camorra infiltrata nel sistema degli appalti 11 arresti vicini ad un clan

Un’indagine condotta dalla Dda di Firenze ha portato all’arresto di 11 persone, tutte campane, in relazione a presunte intimidazioni legate a lavori nel settore edile. Tra gli arrestati, sette sono stati portati in carcere, mentre quattro sono sottoposti ai domiciliari. L’indagine si concentrava su episodi di pressione e rinegoziazione dei costi di appalti affidati a un’impresa in subappalto, con sospetti di infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

Un’inchiesta della Dda di Firenze per presunte intimidazioni finalizzate a rinegoziare i costi di lavori ottenuti da un’ impresa edile in subappalto ha portato all’ arresto, in esecuzione di misure cautelari, di 11 persone, tutte campane: 7 sono finite in carcere, 4 ai domiciliari. Gli indagati, spiega la procura, sono "gravemente indiziati, a vario titolo", di estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso, di minaccia a pubblico ufficiale e tentata violenza privata. L’inchiesta denominata " Operazione Contractus ", avviata ad aprile 2025 dai carabinieri di Siena con i contributi di Nil e Guardia di finanza di Siena, avrebbe svelato "un sistematico e violento tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico della regione Toscana ".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il pericolo nei cantieri. La camorra infiltrata nel sistema degli appalti 11 arresti vicini ad un clan Camorra: smantellato sistema di infiltrazione mafiosa negli appalti in Toscana, 11 arrestiUn articolato sistema di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico toscano, con esponenti collegati al clan camorristico... L’ombra della mafia nel sistema toscano degli appalti, 11 arresti. Minacce e intimidazioni verso le impreseSiena, 12 aprile 2026 – I carabinieri del Comando Provinciale di Siena, su delega della procura di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno...