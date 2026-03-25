Lo smart-spaccio 4.0 ad Agrigento tra Bitcoin e TikTok la metamorfosi digitale dei clan e dei Paracchi

A Agrigento, il traffico di droga ha cambiato volto grazie alle tecnologie digitali. I gruppi criminali utilizzano piattaforme di messaggistica criptata e pagamenti in Bitcoin per gestire le operazioni di spaccio al dettaglio. Questa evoluzione ha sostituito le tradizionali rotte marittime e i nascondigli nelle campagne, portando il fenomeno nel mondo virtuale.

Non è più solo terra di rotte marittime e carichi nascosti tra le campagne. Il narcotraffico dell'Agrigentino ha subito una metamorfosi digitale, spostando gran parte delle transazioni al dettaglio su piattaforme di comunicazione criptata. Telegram si è imposto come lo strumento d'elezione: attraverso canali dedicati, i trafficanti gestiscono piazze di spaccio virtuali dove è possibile ordinare non solo droghe tradizionali, ma anche farmaci da prescrizione come le benzodiazepine, particolarmente ricercate dai giovani per le performance scolastiche. Questa modalità di e-commerce consente ai clan agrigentini e ai gruppi emergenti di evitare il contatto diretto con l'acquirente, riducendo drasticamente il rischio di sequestri e arresti in flagranza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Lo smart-spaccio 4.0 ad Agrigento tra Bitcoin e TikTok, la metamorfosi digitale dei clan e dei "Paracchi" Articoli correlati Case ad Agrigento, cosa dobbiamo aspettarci nel 2026: la mappa dei quartieri e dei prezziC’è un equivoco ricorrente quando oggi si affronta il tema del mercato immobiliare agrigentino: pensare che sia sufficiente parlare di aumenti o di... Riforma dei tecnici: tra nuove discipline e potenziamenti d i altre: dall’agricoltura digitale e smart farming, alla bioedilizia ed automazione industrialeLa revisione dell’assetto degli istituti tecnici definita con il decreto ministeriale n.