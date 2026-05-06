clamore festival 2026 a bergamo nove giorni di musica live e cultura diffusa

Dal 20 al 28 giugno, Bergamo ospiterà il Clamore Festival 2026, una rassegna che prevede nove giorni di musica dal vivo e attività culturali. L’evento, organizzato dall’Ink Club, coinvolge più di 290 progetti musicali distribuiti su 11 palchi in città e nelle zone limitrofe. Durante il festival sono previste anche sessioni di workshop, talk e iniziative rivolte ai giovani musicisti lombardi, con l’obiettivo di promuovere la scena musicale locale.

LA RASSEGNA. L’Ink Club di Bergamo organizza dal 20 al 28 giugno Clamore Festival: oltre 290 progetti musicali, 11 palchi in città e provincia, workshop, talk e iniziative dedicate ai giovani musicisti lombardi. Bergamo si prepara ad accogliere la nuova edizione di Clamore Festival, in programma dal 20 al 28 giugno. L’evento, promosso da Ink Club APS, porterà in città nove giorni di concerti, talk, workshop e laboratori diffusi tra quartieri, spazi culturali e aree verdi del territorio. Con oltre 290 progetti musicali coinvolti e più di 11 palchi attivi, il festival si conferma tra gli appuntamenti di riferimento per la musica emergente e indipendente bergamasca e lombarda.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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