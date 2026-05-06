Civitanova la mostra di Gaetano Castelli | l’anima tra arte e scena

A Civitanova è in corso una mostra dedicata a Gaetano Castelli, noto scenografo che ha lavorato al Moulin Rouge. L’esposizione presenta alcune delle sue opere e permette di scoprire il suo lavoro tra arte e scena. Accanto alle creazioni di Castelli, sono presenti anche pezzi di altri grandi maestri del settore. La mostra si svolge in un contesto che invita a conoscere meglio il percorso artistico e professionale del noto scenografo.

? Cosa scoprirai Come può un scenografo del Moulin Rouge trasformare una tela in palcoscenico?. Chi sono i grandi maestri che affiancheranno le opere di Castelli?. Cosa accadrà domenica 10 maggio per unire musica e pittura?. Perché questa mostra segna un cambio di rotta nella carriera dell'artista?.? In Breve Inaugurazione sabato 9 maggio alle ore 17 presso Tea Club Galleria Civitanova. Mostra aperta fino al 2 giugno con ingresso gratuito per tutti i visitatori. Performance musicale Stolen Moments con Cecilia Rossini e Matteo Alici domenica 10 maggio. Opere esposte accanto a lavori di Lucio Fontana, Sandro Trotti e Pericle Fazzini. Sabato 9...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Civitanova, la mostra di Gaetano Castelli: l’anima tra arte e scena Notizie correlate A Viterbo la mostra "Il pittore che veste l'anima" di Gaetano CastelliInagurata sabato 2, la mostra “Il pittore che veste l'anima” allestita nella Galleria Artemiro di Viterbo continua fino al 27 maggio. Ai Castelli torna l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Al via la rassegna “Fede e Bellezza” promossa dal Sistema Castelli RomaniPoiché gli studi storici collocano la nascita di Palestrina con pari probabilità nel 1525 o nel 1526, il 2026 rappresenta a pieno titolo un anno...