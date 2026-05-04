A Viterbo la mostra Il pittore che veste l' anima di Gaetano Castelli
Inagurata sabato 2, la mostra “Il pittore che veste l'anima” allestita nella Galleria Artemiro di Viterbo continua fino al 27 maggio. L'esposizione mostra le opere di Gaetano Castelli, grande protagonista della scenografia e dell'arte visiva italiana. Gli orari di apertura per la mostra sono da.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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