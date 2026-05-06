A Londra, cittadini di diverse provenienze si sono trovati di fronte a una sfida che mette alla prova l’uso quotidiano degli smartphone. L’Istituto Aliotti di Arezzo, in collaborazione con l’Istituto Marsilio Ficino di Figline Valdarno, ha deciso di promuovere un'iniziativa per verificare se sia possibile vivere senza dipendere dai dispositivi mobili. La sperimentazione si è svolta tra i partecipanti nel capoluogo britannico, con l’obiettivo di osservare le reazioni e le abitudini durante il percorso.

Arezzo, 6 maggio 2026 – È possibile vivere Londra senza uno smartphone in mano? L’Istituto Aliotti di Arezzo, insieme all’Istituto Marsilio Ficino di Figline Valdarno, ha deciso di scommettere su questa possibilità. Per il soggiorno a Londra la scuola ha infatti lanciato una sfida precisa ai propri studenti e alle loro famiglie: vivere l’intera esperienza di una settimana rinunciando allo smartphone e ai social. Nessuna notifica, nessun contenuto da pubblicare, nessun gioco che intrattiene. Solo la metropoli davanti agli occhi, la lingua inglese e le relazioni vere. Una scelta educativa netta, volta a restituire centralità all’esperienza diretta, allo sguardo sul reale e all’incontro tra le persone, lontano dalla mediazione digitale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cittadini del mondo a Londra, oltre lo smartphone: la scommessa vinta dall’istituto Aliotti

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