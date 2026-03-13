Alisson la scommessa vinta da Manna

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha avuto una conversazione con Antonio Conte in cui ha menzionato Alisson Santos, un giocatore ancora poco noto nel mondo del calcio. È da questa semplice chiacchierata che sarebbe nata la decisione di puntare su di lui, trasformando quella che sembrava una semplice indicazione in una scommessa vinta.

Nel calcio, a volte le intuizioni migliori nascono da una semplice frase detta al momento giusto. Ed è proprio quello che sarebbe successo quando il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, parlò con Antonio Conte di un giocatore ancora poco conosciuto: Alisson Santos. Almeno, poco conosciuto fino a questa stagione Durante un confronto sul mercato, Manna avrebbe fatto il nome del brasiliano con molta semplicità: “Possiamo prendere Alisson”. Una proposta che poteva sembrare una scommessa. Non perché il ragazzo non avesse talento, ma perché non era ancora un nome famoso nel grande calcio europeo. Era uno di quei giocatori da scoprire, da osservare con attenzione e da far crescere. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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