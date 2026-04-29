Onorato | La conclusione del Giro nella Capitale | scommessa vinta

L'assessore allo sport del Comune di Roma ha commentato positivamente la conclusione del Giro nella capitale, definendola una scommessa vinta. Ha inoltre sottolineato come la collaborazione tra l’amministrazione e l’organizzatore della corsa sia stata perfetta, rappresentando un valore aggiunto per entrambe le parti. La manifestazione si è conclusa con successo, coinvolgendo numerosi cittadini e visitatori nella città.

L'assessore allo sport del Comune di Roma: "Sinergia tra noi e Rcs perfetta, è un valore aggiunto per entrambi".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Onorato: "La conclusione del Giro nella Capitale: scommessa vinta" My best friend set me up with him, but I saw through it. Score day—perfect marks shut them up! Notizie correlate Alisson, la scommessa vinta da MannaNel calcio, a volte le intuizioni migliori nascono da una semplice frase detta al momento giusto. Leggi anche: Centro nazionale Rna, scommessa vinta con 320 milioni di investimenti del Pnrr Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sant'Antonio Abate, ultimi in classifica e 215 gol subiti: Ma abbiamo onorato lo sport; Liberazione 81, Bottaro ai saluti: Tanto fatto, tanto da fare. Onorato di avere servito Trani; Triestina, Marino: Non è stato un anno facile, ma abbiamo onorato la maglia. Onorato insieme a Salis e a Manfredi lancia la quarta gamba del campo largo. E c'è anche Giuseppe ConteÈ il giorno delle grandi aspettative, delle grandi speranze e anche delle grandi cautele – giorno del volare alto e del tenersi ben ancorati a terra – attorno a quella che, si capirà poi, non vuole ... ilfoglio.it SòLEANDRO. . Sono Onorato di aver trascorso un pomeriggio a Sennori presso il "SAVITRI" , un luogo incantevole che abbraccia il Golfo dell'Asinara dall'alto. Grazie ad Alessio e Vittorio Conti per aver ideato questo progetto che parla di Sardegna . Lunga vit - facebook.com facebook