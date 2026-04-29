Onorato | La conclusione del Giro nella Capitale | scommessa vinta

Da gazzetta.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessore allo sport del Comune di Roma ha commentato positivamente la conclusione del Giro nella capitale, definendola una scommessa vinta. Ha inoltre sottolineato come la collaborazione tra l’amministrazione e l’organizzatore della corsa sia stata perfetta, rappresentando un valore aggiunto per entrambe le parti. La manifestazione si è conclusa con successo, coinvolgendo numerosi cittadini e visitatori nella città.

L'assessore allo sport del Comune di Roma: "Sinergia tra noi e Rcs perfetta, è un valore aggiunto per entrambi".🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Onorato: "La conclusione del Giro nella Capitale: scommessa vinta"

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