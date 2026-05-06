Città sconvolta per la tragica fine di Edoardo

Una famiglia ha ricevuto la notizia della morte di un giovane mentre si trovava in vacanza. La comunicazione è arrivata tramite una telefonata improvvisa, che ha cambiato per sempre il loro stato d’animo. La notizia ha sconvolto la città, portando tristezza e sgomento tra i residenti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso, che al momento restano non chiare.

Sono stati informati della morte del figlio mentre si trovavano in vacanza. Una telefonata che vorresti non ricevere mai e che all’improvviso ti stravolge la vita. E’ il dramma nella tragedia vissuto da Marco Mosti e Antonella Bellè, i genitori di Edoardo, il ragazzo che tra pochi giorni avrebbe compiuto 19 anni morto in un incidente stradale avvenuto la notte tra domenica e lunedì, intorno all’una, in via degli Unni. Babbo e mamma era in Vietnam quando è arrivata la terribile notizia. Hanno preso il primo volo disponibile e ieri mattina sono rientrati in Italia e a Massa. Marco è il titolare di una ditta idraulica, la mamma e un’ex dipendente dell’Asl.🔗 Leggi su Lanazione.it

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