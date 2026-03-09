Una donna di 37 anni è morta dopo essere caduta da cavallo al centro ippico Le Valli domenica. La vittima, identificata come Klizia Jllary Fraglica, era presente sul campo quando è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarla, non è stato possibile salvarle la vita. La notizia si è diffusa rapidamente nella zona.

Klizia Jllary Fraglica ha perso la vita a 37 anni dopo una caduta da cavallo avvenuta domenica al centro ippico Le Valli. L’incidente si è consumato nella tarda mattinata di domenica presso Isola Dovarese, nel Cremonese, poco oltre il fiume Oglio e vicino ai confini bresciani. La donna, esperta cavallerizza residente a Sesto Cremonese, è stata disarcionata violentemente durante un allenamento. Dopo aver battuto la testa sul terreno, ha subito gravi traumi cranici che hanno portato a un arresto cardiaco improvviso. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari dell’automedica e l’intervento dell’elicottero decollato da Milano, la vittima non ha resistito all’impatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caduta da cavallo: a 37 anni la fine tragica di Klizia

Disarcionata all’improvviso: terribile caduta da cavallo per KliziaTragedia nel Cremonese dove una cavallerizza esperta, Klizia Jllary Fraglica, 37 anni, è morta dopo essere stata disarcionata dal cavallo durante un...

Leggi anche: Cremona, drammatica caduta da cavallo: morta la 37enne Klizia Jllary Fraglica

Aggiornamenti e notizie su Caduta da cavallo a 37 anni la fine....

Temi più discussi: Non ce l’ha fatta la cavallerizza caduta da cavallo: muore a 37 anni; Cogliate, atterra elicottero per una brutta caduta da cavallo nel Parco delle Groane – VIDEO; Cremona, drammatica caduta da cavallo: morta la 37enne Klizia Jllary Fraglica; Cade da cavallo nei boschi delle Groane: portato in ospedale con l'elisoccorso.

Non ce l’ha fatta la cavallerizza caduta da cavallo: muore a 37 anniLa donna è caduta mentre stava cavalcando all’interno della struttura. Trasportata in ospedale in codice giallo dopo l’intervento dei sanitari e dei carabinieri ... laprovinciacr.it

Cremona, drammatica caduta da cavallo: morta la 37enne Klizia Jllary FraglicaLa donna, cavallerizza esperta, è stata improvvisamente disarcionata e ha picchiata la schiena e la testa. Inutile il trasporto in ospedale con l’elisoccorso. Indagano i carabinieri ... ilgiorno.it

Terribile caduta da cavallo - facebook.com facebook

Per Putin la guerra contro l’Iran è una vera manna caduta dal cielo o, se preferite, un grazioso regalo da parte del suo amico Trump Da @martaserafini, @Corriere x.com