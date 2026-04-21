Gardini l’ascesa e la tragica fine di mister chimica

Raul Gardini, leader della holding della famiglia Ferruzzi, si affermò nel 1987 grazie all’acquisto del 40% delle azioni di Montedison, portando così sotto il suo controllo la società. La sua carriera, caratterizzata da successi e controversie, si concluse con una morte improvvisa e misteriosa. La vicenda di Gardini rimane uno dei casi più discussi nel panorama industriale e legale degli ultimi decenni.

Raul Gardini, alla guida della holding della famiglia Ferruzzi, conquista il controllo della Montedison nel 1987 rastrellando il 40% delle azioni. Intuisce le potenzialità della biochimica e della plastica da sostanze rinnovabili. L’anno dopo, Montedison si fonde con l’altro colosso, pubblico, della chimica: EniChem, dando vita alla joint venture Enimont: 40% per parte e il 20% al mercato. L’intenzione è quella di arrivare al controllo diretto dell’azienda. Sorgono scontri politici e finanziari. Nel 1990, la decisione è di vendere allo Stato per 2.800 miliardi di lire. Sull’operazione viene pagata ai partiti una tangente che sarà al centro del processo Enimont.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gardini, l’ascesa e la tragica fine di mister chimica Notizie correlate Petrolchimico, l’addio di Schiavina: "Gardini e gli anni d’oro della chimica. Nel futuro si investa sulla ricerca"Appena varcata la soglia del suo ufficio, ci usa una cortesia che appartiene al passato. La tragica fine di Luca Zoia. Confermato l’investimentoLa ferita alla testa e i graffi da rotolamento sono stati provocati dall’investimento stradale.