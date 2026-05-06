Città e alluvioni dalle analisi alle decisioni | l' incontro formativo promosso da Anci e Univpm

A Ancona si è svolto un incontro tra rappresentanti delle amministrazioni comunali e universitari per affrontare il tema delle alluvioni e dei fenomeni atmosferici violenti. L’obiettivo è stato analizzare le criticità legate alle emergenze climatiche, che spesso provocano danni a proprietà e persone e influenzano la vita delle comunità locali. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e amministratori impegnati a discutere delle sfide e delle possibili strategie di risposta.