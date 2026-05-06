Città e alluvioni dalle analisi alle decisioni | l' incontro formativo promosso da Anci e Univpm

Da anconatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ancona si è svolto un incontro tra rappresentanti delle amministrazioni comunali e universitari per affrontare il tema delle alluvioni e dei fenomeni atmosferici violenti. L’obiettivo è stato analizzare le criticità legate alle emergenze climatiche, che spesso provocano danni a proprietà e persone e influenzano la vita delle comunità locali. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e amministratori impegnati a discutere delle sfide e delle possibili strategie di risposta.

ANCONA – I fenomeni atmosferici violenti rappresentano una grandissima criticità per i Comuni e gli effetti, oltre a causare danni a cose e persone talvolta in maniera tragica, hanno effetti sul tessuto socioeconomico locale e sul destino delle comunità. Per questo Anci Marche e l’Università.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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