Pubblica amministrazione più efficiente | accordo tra Anci Marche e Univpm per la formazione per i dipendenti comunali

Un accordo tra l’Anci Marche e l’Università Politecnica delle Marche mira a offrire programmi di formazione ai dipendenti comunali. L’obiettivo è migliorare le competenze del personale e rendere più efficace l’operato della pubblica amministrazione locale. La collaborazione prevede percorsi formativi specifici per i dipendenti dei comuni della regione. La partnership si concentra sull’aggiornamento professionale e sulla crescita delle competenze.

Primi appuntamenti già in calendario tra Ancona e Ascoli Piceno. I corsi, gratuiti, mirano a rafforzare competenze e capacità amministrativa degli enti locali ANCONA- Rafforzare le competenze dei dipendenti comunali e migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione locale. Con questo obiettivo Anci Marche e l’Università Politecnica delle Marche hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che avvia un percorso formativo rivolto al personale dei Comuni della regione. L’accordo è stato firmato da Daniele Silvetti, sindaco di Ancona e vicepresidente vicario di Anci Nazionale delegato dal presidente di Anci Marche Marco Fioravanti, e dal rettore dell’Università Politecnica delle Marche Enrico Quagliarini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

