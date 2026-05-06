Città di Castello in lutto addio a Caterina Biagioni

A Città di Castello si piange la scomparsa di Caterina Biagioni, una giovane di 24 anni molto nota in città, soprattutto nel settore sportivo. La sua morte ha suscitato grande dolore tra amici e familiari, che si sono riuniti per l'ultimo saluto. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto tra chi la conosceva e apprezzava la sua presenza.

Città di Castello in lutto per la prematura scomparsa di Caterina Biagioni.La giovane aveva solo 24 anni ed era molto conosciuta in città, in particolare nell'ambiente sportivo. Già atleta della pallavolo femminile Città di Castello Caterina aveva alle spalle una tradizione sportiva importante in.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Città di Castello in lutto, è morta Alessia Bracchini Leggi anche: Città di Castello in lutto, è morto Enzo Migliorati Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Città di Castello in lutto, è morto Enzo Migliorati; Satur Passione Casa apre a Città di Castello: nuovo store da 530 mq; Scontro tra auto e microcar, sedicenne in Rianimazione. L’incidente mentre andava a scuola; Scheda squadra Castello Città di Cantù. Città di Castello, microcar contro auto: grave una minorenneUn incidente stradale si è verificato lunedì mattina intorno alle 8 in via Biturgense, all’intersezione con via San Biagio, a Città di Castello. Coinvolti una microcar, guidata da una ragazza minorenn ... umbria24.it Città di Castello, itinerario nella perla rinascimentale dell’UmbriaPercorso ala scoperta della cittadina Umbra posta nella alta valle del Tevere, tra natura, storia, architettura e gastronomia ... ilturista.info Sostenibilità contro lo spreco a Città di Castello - facebook.com facebook