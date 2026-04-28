Città di Castello in lutto è morto Enzo Migliorati

Città di Castello piange la scomparsa di Enzo Migliorati, figura nota nel settore grafico e cartotecnico. Imprese di famiglia e attività imprenditoriali nel complesso della città lo hanno reso una presenza riconoscibile nel territorio. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i residenti e le persone che avevano collaborato con lui nel corso degli anni. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto.

Città di Castello in lutto per la scomparsa di Enzo Migliorati.Conosciuto e stimato in città per la sua attività imprenditoriale nel settore grafico e cartotecnico del comprensorio, Migliorati è stato ricordato come un autentico pioniere delle produzioni di qualità assieme ai figli, Riccardo e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Città di Castello in lutto, è morto Enzo GiuntiniCittà di Castello in lutto per la morte a 97 anni di Enzo Giuntini, noto imprenditore e fondatore dell'azienda di mangimi, nata nel 1956 in... Lutto nella polizia locale di Lecce: morto l’ispettore Enzo RampinoScomparso ieri mattina dopo una breve malattia l’agente: i colleghi lo ricordano con affetto per la sua allegria, la sua generosità e la passione per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Percorsi di Legalità: in scena con la Polizia di Stato: grande successo per la prima tappa in Umbria al Teatro degli Illuminati di Città di Castello - Polizia di Stato; Promozione Città di Castello domina Tuoro. Ma il gol-partita arriva solo sul finale; Città di Castello si prepara a Only Wine: il vino dei giovani torna protagonista; Città di Castello, è tempo di Sbaracco: prezzi stracciati nei negozi, caccia all'affare. Controlli straordinari a Umbertide e Città di Castello: ritirata la patente a due ventenni alla guida in stato di ebbrezzaDue patenti ritirate, quattro multe e sei assuntori di droga segnalati alla Prefettura. E' il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio che negli scorsi giorni ha visto in campo ... corrieredellumbria.it Si alza il sipario su Only Wine, Città di Castello accoglie gli amanti del vino in una tre giorni di calici e bellezzaNel cuore della città torna una manifestazione che coniuga degustazioni, approfondimenti, suggestioni e anche realtà emergenti ... corrieredellumbria.it Gli studenti di Città di Castello a lezione di legalità con la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo. - facebook.com facebook