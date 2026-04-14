Città di Castello in lutto è morta Alessia Bracchini

A Città di Castello si piange la scomparsa di Alessia Bracchini, una giovane commerciante del centro storico. La notizia è stata comunicata dal Comune, che ha ricordato la sua partecipazione in diversi settori della Cooperativa Il Poliedro e come socia del Consorzio Pro Centro. Alessia Bracchini è deceduta all’età di 42 anni a causa di una malattia.

Città di Castello in lutto. Il Comune dà notizia della morte di Alessia Bracchini, “giovane commerciante del centro storico, socia del Consorzio Pro Centro e attiva in molti settori della Ccoperativa Il Poliedro, stroncata da un male inesorabile” a soli 42 anni. “Figlia di Natale Bracchini.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Città di Castello in lutto, è morta Pina PetricciCittà di Castello in lutto per la morte di Pina Petricci, 67 anni, ex bancaria, figura di riferimento del panorama musicale e culturale cittadino. Leggi anche: Città di Castello in lutto, è morta Anna Maria Giacalone Rossi