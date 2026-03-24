Un viaggio nel gusto | in Città Alta arriva la Festa del Cioccolato

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, Piazza Cittadella si anima con la festa dedicata al cioccolato in Città Alta. Durante i tre giorni, vengono allestite esposizioni con prodotti di maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane. Sono previste degustazioni, dimostrazioni e stand dedicati ai dolci a base di cioccolato. L’evento si svolge nel centro storico della città.

Articolo. Dal 27 al 29 marzo Piazza Cittadella ospita maestri cioccolatieri da tutta Italia, degustazioni e laboratori per un weekend all’insegna della dolcezza In Città Alta il profumo del cacao torna a farsi strada. Dal 27 al 29 marzo Piazza Cittadella ospiterà infatti la «Festa del Cioccolato», giunta alla terza «Cittadella Edition». Tre giorni che saranno dedicati alle lavorazioni artigianali, agli assaggi e all’incontro diretto con maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Dopo il rinvio dei mesi scorsi, l’iniziativa ripartirà portando con sé la stessa capacità di attirare pubblico e trasformare uno spazio storico in un luogo di scoperta e convivialità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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