Pirati battaglie famiglia e vendette Priyanka Chopra Jonas l' erede di Sigourney Weaver | The Bluff oltre i confini dell' action

Roma, 2 marzo 2026 – Benda sull'occhio, gamba di legno, uncino, cicatrici, pappagallo sulla spalla e bandiera con il teschio e le tibie incrociate. Gli elementi iconici della rappresentazione, spesso romanzata e romanticizzata, dei pirati. The Bluff, il film di Frank E. Flowers prodotto dai fratelli Russo con protagonisti Priyanka Chopra Jonas e Karl Urban, dal 25 febbraio su Prime Video, prende l'intero pacchetto di cliché e lo mette da parte in virtù di una narrazione più realistica e brutale. La storia è quella di Ercell "Bloody Mary” Bodden (Chopra Jonas) che, dopo essere sfuggita al suo violento passato da pirata, pensava di aver trovato pace nelle Isole Cayman dove si è costruita una famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

