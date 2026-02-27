The Bluff | La recensione del nuovo film di Prime Video con Priyanka Chopra Jonas e Karl Urban

The Bluff, il nuovo film disponibile su Prime Video, è un action-thriller storico diretto da Frank E. Flowers e prodotto dai fratelli Russo. La pellicola vede nel cast Priyanka Chopra Jonas e Karl Urban, e si propone di offrire una versione rivisitata del tema piratesco. La produzione si inserisce tra le uscite di questa piattaforma, puntando a mescolare elementi di azione e suspense ambientati in un’epoca passata.

Con la produzione dei fratelli Russo e la regia di Frank E. Flowers, The Bluff sbarca su Prime Video presentandosi come un action-thriller storico che tenta di scuotere le fondamenta del genere piratesco. Ambientato nel 1846, nel crepuscolo della pirateria nei Caraibi, il film si allontana consapevolmente dall’estetica romantica e soprannaturale alla Pirati dei Caraibi per abbracciare una violenza cruda, sporca e decisamente più vicina al genere splatter. Per Priyanka Chopra Jonas, The Bluff rappresenta una dichiarazione d’intenti. Dopo anni trascorsi in ruoli spesso limitanti o in produzioni patinate come Citadel, l’attrice torna alla fisicità brutale che l’aveva fatta conoscere in Quantico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

